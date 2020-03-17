Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, выразил возмущение в сторону Украины

Как сообщает Politeka, Пашинин возмутился тем фактом, что Украина вынуждена терять своих лучших людей из-за военной агрессии России, однако продолжает разными способами спасать тех, кто мешает ей двигаться дальше.

Свою позицию Пашинин озвучил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, он указал на ошибку Украины в борьбе за Донбасс. Он подчеркнул, что причиной нынешней неспособности страны решать многие проблемы является массовое истребление ее выдающихся людей в советский период.

"Теряем лучших, а кормим и спасаем с помощью медицины, оправданий каких-то подлецов, подонков и вырожденцев, понимаете? У нас идет война, но почему-то деньги собираем… Мы собираем на операции, стоящие космических денег. Я понимаю, жалко, да, но что, у нас есть возможность делать такие дорогостоящие операции? Нет, у вас нет таких ученых! Вы их расстреляли, заморили голодом, а жить хотим как все!" - возмутился актер-доброволец.

При этом он вспомнил преступные действия тоталитаризма, с которыми Украине пришлось столкнуться вплотную.

Также, Пашинин считает, что в обозримом будущем в России начнется подпольная классовая война, с помощью которой общество будет вымещать злость за свои страдания в период режима Владимира Путина.

