Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, выразил возмущение в сторону Украины
Как сообщает Politeka, Пашинин возмутился тем фактом, что Украина вынуждена терять своих лучших людей из-за военной агрессии России, однако продолжает разными способами спасать тех, кто мешает ей двигаться дальше.
Свою позицию Пашинин озвучил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Кроме того, он указал на ошибку Украины в борьбе за Донбасс. Он подчеркнул, что причиной нынешней неспособности страны решать многие проблемы является массовое истребление ее выдающихся людей в советский период.
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"Теряем лучших, а кормим и спасаем с помощью медицины, оправданий каких-то подлецов, подонков и вырожденцев, понимаете? У нас идет война, но почему-то деньги собираем… Мы собираем на операции, стоящие космических денег. Я понимаю, жалко, да, но что, у нас есть возможность делать такие дорогостоящие операции? Нет, у вас нет таких ученых! Вы их расстреляли, заморили голодом, а жить хотим как все!" - возмутился актер-доброволец.
При этом он вспомнил преступные действия тоталитаризма, с которыми Украине пришлось столкнуться вплотную.
Напомним, российский актер-доброволец посочувствовал "коренным" украинцам
Как Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.
Также Politeka сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.