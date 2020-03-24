Іспанські військові знайшли в будинках пристарілих "кинуті" тіла померлих від коронавірусу

Про це повідомляє El Paiz.

Відомо, що моторошну знахідку виявили, коли приїхали дезінфікувати будинку людей похилого віку.

Міністр оборони Іспанії не розкрила точну кількість жертв.

"В деяких випадках військові знаходили літніх людей абсолютно без нагляду, а іноді навіть мертвими в своїх ліжках", - заявила вона.

У МОЗ пояснили, що трупи померлих могли залишати у ліжках, якщо були підозри, що перед смертю вони заразилися коронавірусом. Тоді їх не перекладали в холодильники, а залишали на місці до прибуття спеціально споряджених служб.

У міноборони Іспанії також заявили, що уряд не повинен допускати такого поводження з людьми похилого віку. Також вона запевнила, що в більшості подібних установ все в порядку.

Варто відзначити, що в Іспанії, другій після Італії країні в Європі за кількістю хворих коронавірусом, жертвами Covid-19 стали 2182 людини, що заразилися 33 089 осіб. А 23 березня Іспанія зафіксувала новий рекорд смертності від коронавірусної інфекції — за добу в країні померли 462 людини.

Раніше китайський вірусолог заявив, що боротьба з коронавірусів в Європі може зайняти близько двох років.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавірусу повинні бути надзвичайно радикальними.

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