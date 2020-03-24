От подробностей становится не по себе

Испанские военные нашли в домах престарелых "брошенные" тела умерших от коронавируса

Об этом сообщает El Paiz.

Известно, что жуткую находку обнаружили, когда приехали дезинфицировать дома престарелых.

Министр обороны Испании не раскрыла точное количество жертв.

"В некоторых случаях военные находили пожилых людей совершенно без присмотра, а иногда даже мертвыми в своих постелях", - заявила она.

В Минздраве объяснили, что трупы умерших могли оставлять в постелях, если были подозрения, что перед смертью они заразились коронавирусом. Тогда их не перекладывали в холодильники, а оставляли на месте до прибытия специально экипированных служб.

В минобороне Испании также заявили, что правительство не должно допускать такого обращения со стариками. Также она заверила, что в большинстве подобных учреждений все пока в порядке.

Стоить отметить, что в Испании, второй после Италии стране в Европе по числу заразившихся коронавирусом, жертвами Covid-19 стали 2182 человека, заразились 33 089 человек. А 23 марта Испания зафиксировала новый рекорд смертности от коронавирусной инфекции — за сутки в стране умерли 462 человека.

Ранее китайский вирусолог заявил, что борьба с коронавирусов в Европе может занять около двух лет.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

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