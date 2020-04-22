Президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився новою витівкою в розпал пандемії

Носіння захисних масок в школах він назвав "несусвітньою дурістю", а прийняття в школах такого рішення - "самодіяльністю". З 20 квітня в Білорусі відновили заняття у школах.

Несподівану заяву Лукашенко зробив у ході робочої поїздки в Бобруйськ, передає його прес-служба.

"Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски одягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо де-то це є, ті, хто це запровадив, відповідатимуть", - сказав Лукашенко.

На його думку, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, просто займаються "окозамилюванням і показухою".

"Ви краще відкрийте вікно, провітріть, щоб було свіжо. Якщо там хтось "вправляється", швидше за все, це самодіяльність. А через те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони дадуть відповідь", - додав президент Білорусі.

Зазначимо, жителі Білорусі не поділяють позицію президента. Багато людей бояться вірусу і відмовляються відпускати дітей у школу. Після завершення карантину в школах деякі класи взагалі ніхто не прийшов.

Відповідні кадри публікують в соціальних мережах.

Найохочіше дітей відправляють до школи жителі сільської місцевості, де зафіксовано менше випадків захворювання.

Також в інтернеті публікують кадри з каретами "швидкої допомоги" та медиками у захисних костюмах.

Люди вважають, що влада приховує справжні дані про кількість хворих.

Згідно з офіційною інформацією, за станом на ранок 22 квітня, в Білорусі підтверджені 6 тисяч 723 випадки зараження. Видужали і виписалися з лікарень 577 чоловік. Померли 55 чоловік.

Нагадаємо, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником: «Я ж не вічний».

Як повідомляла Politeka, ображений Лукашенко розлютився і тут же поплатився за свої слова: «За що б вкусити».

Також Politeka писала, що Лукашенко знайшов собі відразу двох жінок-фавориток, з'явилися фото: "любителька Росії і..."