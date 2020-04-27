Чутки про нібито смерть лідера КНДР Кім Чен Ина, привертають дедалі більше уваги до найближчого його оточення

Однією з ймовірних спадкоємців називають сестру Кім Чен Ина Кім Н Чжон. Однак і дружина лідера Північної Кореї виглядає досить не простою фігурою.

«А взагалі потрібно пам'ятати, що крім сестри Кім Е Чжон у північного Кіма є і дружина ще. Лі Сіль Чжу. І вона теж непроста. Тому в разі смерті нас чекає та ще Гра Престолів з сестрою і дружиною, і важко сказати, хто візьме трон», - пишуть в мережі.

До того ж їй вже вдалося домогтися певних змін у країні.

Відзначимо, в 2018 році дружина лідера КНДР Кім Чен Ина Лі Соль Чжу офіційно отримала статус «шанованою першої леді», який не використовувався у країні понад 40 років. Також вона здійснювала офицальные зустрічі без чоловіка.

Відомо про Лі Сіль Чжу мало. Та й ту інформацію, що є неможливо перевірити. Точно не відома навіть дата її народження. Вона народилася в проміжку між 1985 і 1989 роками.

Піддають сумніву навіть її ім'я, кажучи, що Лі Соль Чжу майже напевно псевдонім.

Свою дружину Кім Чен Ин представив нації тільки на третій рік шлюбу.

У перший раз вона з'явилася в телевізійних новинах в 2011 році - під час похорону Кім Чен Іра вона стояла поруч з Кім Чен Ином. Але про те, хто вона тоді не повідомлялося.

Про весілля Кім Чен Ина північнокорейські ЗМІ заявили в липні 2012 року. Однак, після цього розвідка Південної Кореї прийшла до висновку, що, швидше за все, весілля відбулася трьома роками раніше.

Про дітей керівника КНДР зовсім нічого не відомо. При цьому, кілька разів Лі Сіль Чжу на довгий час зникав з поля зору. Передбачається, що причиною цього були вагітності.

Вважається, що Лі Соль Чжу вже народила трьох дітей, але офіційно північнокорейські ЗМІ ніколи про це не повідомляли. Перші діти подружжя народилися приблизно між 2010 і 2013 роками. Досі невідомо, чи є у північнокорейського лідера син-спадкоємець.

Про що можна впевнено говорити щодо Лі Сіль Чжу – її стиль одягу. Вона тяжіє до західного напрямку і воліє розслаблену манеру поведінки. У ЗМІ Лі Сіль Чжу навіть охрестили північнокорейської Кейт Міддлтон. Вважається, що вона наслідує стилю саме британської герцогині.

На державних заходах Лі Сіль Чжу з'являється з виробами від провідних західних брендів. В її колекції є прикраси від Tiffany, сумки від Chanel і Dior, дорогі годинники.

Існує думка, що саме Сіль змусила переглянути Кіма відношенню до дрес-коду північнокорейських жінок і дозволити їм носити брюки, туфлі на підборах.

«Не впадіть», «Гарненька, дуже мила на вигляд жінка...», «Дуже мила , елегантна леді», - захоплюються красунею в мережі.

Нагадаємо, що дружина Кім Чен Ина вразила красою верхи на білосніжному коні: «справжня амазонка».

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