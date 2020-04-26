В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи не имеют под собой никаких оснований, пишет Bloomberg.

Ко всему прочему, телевидение в Северной Корее продолжает транслировать только старые ролики с лидером, который неожиданно "пропал".

"Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ошибочной и вредоносной. Наш маршал в порядке", – отметил дипломат, опровергая слухи.

Стоит отметить, что 11 апреля было последнее появление Ким Чен Ына на публике. Тогда он председательствовал на заседании политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

Многие эксперты делают предположение, что информацию о кончине Ким Чен Ына могут скрывать до тех пор, пока не будет принято решение о его преемнике.

В сети уже обратили внимание на то, что сейчас на телевидение КНДР транслирует только старые ролики с Ким Чен Ыном, многие выдвинули предположение, что таким образом страна пытается опровергнуть слухи о его смерти.

Одним из видео, которое недавно транслировали в эфире северокорейского ТВ было снято еще в ходе встречи лидера Северной Кореи с Дональдом Трампом.

Также ранее сообщалось, что журналисты New York Post утверждают, что Ким схватился за грудь и упал на землю во время посещения сельской местности еще в начале апреля. Первую помощь ему оказал врач, который сопровождал его, а также доставил в больницу.

Напомним, что жена Ким Чен Ына поразила красотой верхом на белоснежном коне: «настоящая амазонка».

Как сообщала Politeka, Путин нашел очередных "братьев" на карте мира: "будем помогать".

Также Politeka писала о том, что Ким Чен Ын при смерти, врачи бессильны.