Слухи о якобы кончине лидера КНДР Ким Чен Ына, привлекают все больше внимания к ближайшему его окружению

Одной из вероятных наследниц называют сестру Ким Чен Ына Ким Н Чжон. Однако и супруга лидера Северной Кореи выгляди довольно не простой фигурой.

«А вообще нужно помнить, что кроме сестры Ким Е Чжон у северного Кима есть и жена еще. Ли Соль Чжу. И она тоже непростая. Поэтому в случае смерти нас ждет та еще Игра Престолов с сестрой и женой, и трудно сказать, кто возьмет трон», - пишут в сети.

К тому же ей уже удалось добиться некоторых изменений в стране.

Отметим, в 2018 году супруга лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу официально получила статус «уважаемой первой леди», который не использовался в стране более 40 лет. Также она совершала офицальные встречи без мужа.

Известно о Ли Соль Чжу мало. Да и ту, информацию, что есть невозможно проверить. Точно не известна даже дата ее рождения. Она родилась в промежутке между 1985 и 1989 годами.

Подвергают сомнению даже ее имя, говоря, что Ли Соль Чжу почти наверняка псевдоним.

Свою жену Ким Чен Ын представил нации только на третий год брака.

В первый раз она появилась в телевизионных новостях в 2011 году - во время похорон Ким Чен Ира она стояла рядом с Ким Чен Ыном. Но о том, кто она тогда не сообщалось.

О свадьбе Ким Чен Ына северокорейские СМИ заявили в июле 2012 года. Однако, после этого разведка Южной Кореи пришла к выводу, что, скорее всего, свадьба состоялась тремя годами ранее.

О детях руководителя КНДР вовсе ничего не известно. При этом, несколько раз Ли Соль Чжу на долгое время пропадала из поля зрения. Предполагается, что причиной этого были беременности.

Считается, что Ли Соль Чжу родила уже троих детей, но официально северокорейские СМИ никогда об этом не сообщали. Первые дети супругов родились предположительно между 2010 и 2013 годами. До сих пор неизвестно, есть ли у северокорейского лидера сын-наследник.

О чем можно уверенно говорить относительно Ли Соль Чжу – ее стиль одежды. Она тяготеет к западному направлению и предпочитает расслабленную манеру поведения. В СМИ Ли Соль Чжу даже окрестили северокорейской Кейт Миддлтон. Считается, что она подражает стилю именно британской герцогини.

На государственных мероприятиях Ли Соль Чжу появляется с изделиями от ведущих западных брендов. В ее коллекции есть украшения от Tiffany, сумки от Chanel и Dior, дорогостоящие часы.

Существует мнение, что именно Ли Соль заставила пересмотреть Кима отношению к дресс-коду северокорейских женщин и разрешить им носить брюки, туфли на каблуке.

«Не упадите», «Хорошенькая, очень милая на вид женщина...», «Очень милая, элегантная леди», - восторгаются красоткой в сети.

Напомним, что жена Ким Чен Ына поразила красотой верхом на белоснежном коне: «настоящая амазонка».

Как сообщала Politeka, Путин нашел очередных "братьев" на карте мира: "будем помогать".

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