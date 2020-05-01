Досить несподівана з'явилася інформація про близького соратника Олександра Лукашенко міністрі закордонних справ Білорусі Володимира Макее

Російський "Политнавигатор" з посиланням на німецький портал The Dozen News пише, що глава зовнішньополітичного відомства Білорусі нібито приховує свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Втім, жодних доказів іноземні ЗМІ не призводять.

Лукашенко знає про схильностях Макеєва і тримає цю інформацію при собі в якості компромату. Міністр закордонних справ змушений приховувати свою орієнтацію: у Білорусії ставлення до гомосексуалістів залишається упередженим, йдеться в статті.

У свою чергу телеграм-канал "Дилетант" пише, що в розробку західних спецслужб Макей потрапив ще в 1990-і роки.

За деякими даними, Захід розглядає Володимира Макеєва як наступника Олександра Лукашенка. Зазначається, що чинний глава МЗС має досить проєвропейські погляди.

Чергові президентські вибори в Білорусі заплановано на літо 2020 року.

Додамо також, що на думку багатьох експертів, Лукашенко хоче зберегти владу в руках родини. Білоруський політолог Дмитро Болкунець вважає, що після Батька влада перейде його старшому сину Віктору, а від нього – до молодшого Миколаю, якого вже охрестили білоруським принцом Вільямом.

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