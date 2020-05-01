Весьма неожиданная информация появилась о близком соратнике Александра Лукашенко министре иностранных дел Беларуси Владимире Макее

Российский "Политнавигатор" со ссылкой на немецкий портал The Dozen News пишет, что глава внешнеполитического ведомства Беларуси якобы скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Впрочем, никаких доказательств иностранные СМИ не приводят.

Лукашенко знает о склонностях Макея и держит эту информацию при себе в качестве компромата. Министр иностранных дел вынужден скрывать свою ориентацию: в Белоруссии отношение к гомосексуалистам остается предвзятым, говорится в статье.

В свою очередь телеграм-канал "Дилетант" пишет, что в разработку западных спецслужб Макей попал еще в 1990-е годы.

По некоторым данным, Запад рассматривает Владимира Макея как преемника Александра Лукашенко. Отмечается, что действующий глава МИД имеет довольно проевропейские взгляды.

Очередные президентские выборы в Беларуси запланированы на лето 2020 года.

Добавим также, что по мнению многих экспертов, Лукашенко хочет сохранить власть в руках семьи. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец полагает, что после Батьки власть перейдет его старшему сыну Виктору, а от него – к младшему Николаю, которого уже окрестили белорусским принцем Уильямом.

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