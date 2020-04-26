«Кто с бревном, а кто с болонкой»

Александр Лукашенко удивил интернет-пользователей неожиданной компанией на субботнике

В то время, как во всем мире бушует пандемия смертоносного вируса, президент Беларуси продолжает отрицать всю серьезность ситуации. Так, 25 апреля он решил провести субботник в Национальном парке «Припятский». Он лично принял участие в озеленении парка в компании своего сына Николая и девушек-активисток.

При этом, к удивлению многих, Лукашенко прибыл на мероприятие еще и в компании собаки – его сопровождал очаровательный померанский шпиц, которого президент всюду носил за собой.

В своем Твитере журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал забавное видео с Лукашенко и его собакой. Так, во время фотосессии президент пытался заставить шпица смотреть в камеру.

«Ну, давай! Малыш, смотри вон туда!», - попросил Александр Григорьевич, указав в нужную сторону пальцем.

Стоит отметить, что ему удалось привлечь внимание пса.

В сети активно обсуждают нового спутника «Бацьки». Также люди обращают внимание на то, что президента сопровождал и его сын.

«Коленька всегда с Батькой...», «Это те же модели которые картошку у него в поместье копали года два назад? Только собаки этой не было», «Кто с бревном, а кто с болонкой», «Вместо Коли?» «мало кто знает, но Беларусь - родина шпицов. Их вывели для охоты на колорадских жуков», - пишут люди.

«Ну, давай! Малыш, смотри вон туда!»: Александр Григорьевич и померанский шпиц на субботнике pic.twitter.com/lq4uuQhOt9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 25, 2020

Напомним, Лукашенко огорошил "правдой" о появлении китайского вируса: "Господь ударил нас по башке...".

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