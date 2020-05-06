Російський актор Олександр Домогаров виступив із закликом до росіян

Так, російський актор Олександр Домогаров порадив тим росіянам, яким не подобається жити в їхній країні, виїжджати за кордон і "там гавкати".

Про це актор написав у коментарях до посту російського журналіста Матвія Ганапольського про главу РФ Володимира Путіна.

"Комент один – а чому б вам не поїхати з "цієї Богом вбитої країни", а ми, після вашого від'їзду трохи помучаемся і будемо жити! А ви – їдьте, і там тявкайте", – написав актор.



Пізніше на своїй сторінці актор пояснив свою позицію більш докладно.



"Я твердо впевнений, що якщо не любиш людини – іди, якщо не виходить – їдь, навіщо ганьбити свою маму, батька, місто, країну? Ти ж виріс і пив мамине молоко! Тебе виховував батько, ти жив і бігав у дворі свого будинку, і ти жив у цій країні, тобі все це перестало подобатися, ти перестав поважати могили своїх предків – їдь... І все!!!" – вважає актор.

Домогаров в коментарях також розповів, що незважаючи на те, що він особисто постраждав від дій держави, він на нього не розлютився.



"У мене вбили сина в автокатастрофі, я не знайшов решт, але не озлобився на країну! У всьому світі так – є сильні і є невразливі. Але я буду вирішувати і вирішую свою проблему сам. І я її вирішу, а гавкати на владу імущих не буду. Буду вирішувати і вирішу. І країна дає мені цю можливість", – вважає актор.

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