Российский актер Александр Домогаров выступил с призывом к россиянам

Так, российский актер Александр Домогаров посоветовал тем россиянам, которым не нравится жить в их стране, уезжать за границу и "там тявкать".

Об этом актер написал в комментариях к посту российского журналиста Матвея Ганапольского о главе РФ Владимире Путине.

"Коммент один – а почему бы вам всем не уехать из "этой Богом убитой страны", а мы, после вашего отъезда чуть помучаемся и будем жить! А вы – уезжайте, и там тявкайте", – написал актер.



Позже на своей странице актер объяснил свою позицию более подробно.



"Я твердо уверен, что если не любишь человека – уходи, если не получается – уезжай, зачем же хаять свою маму, отца, город, страну? Ты же вырос и пил мамино молоко! Тебя воспитывал отец, ты жил и бегал во дворе своего дома, и ты жил в этой стране, тебе все это перестало нравиться, ты перестал уважать могилы своих предков – уезжай... И все!!!" – считает актер.

Домогаров в комментариях также рассказал, что несмотря на то, что он лично пострадал от действий государства, он на него не обозлился.



"У меня убили сына в автокатастрофе, я не нашел концов, но не озлобился на страну! Во всем мире так – есть сильные и есть неуязвимые. Но я буду решать и решаю свою проблему сам. И я ее решу, а тявкать на силу и власть имущих не буду. Буду решать и решу. И страна дает мне эту возможность", – считает актер.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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