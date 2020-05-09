Лікарню в столиці, де знаходяться люди з підтвердженим вірусом з Китаю, охопила сильна пожежа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал 360tv.

«Один чоловік загинув під час пожежі в лікарні №50 на півночі Москви, загоряння ліквідовано. Пожежа сталася у шестиповерховому будинку на вулиці Вучетича, 21. Вогонь спалахнув у корпусі, де лікують хворих з вірусом з Китаю. Проводиться евакуація», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в результаті інциденту, за попередньою інформацією, загинув один чоловік. Причини пожежі наразі невідомі. Зараз там працюють загони медиків і правоохоронців.

Як повідомлялося раніше, на пульт пожежної охорони Находкинского міського округу надійшов сигнал про те, що на території судноремонтного заводу, за попередніми даними, в результаті зварювальних робіт сталося займання на крупній рибоконсервної плавбазе «Всеволод Сибірцев».

Рятувальники прибули на місце через 10 хвилин і тут же зіткнулися з сильним задимленням в трюмі судна.

Попередньо встановлено, що сталося загоряння і хлопок газоповітряної суміші. В результаті інциденту загинув один чоловік, другий отримав травми і був доставлений в лікарню.

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