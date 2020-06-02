В кінці травня два американські бомбардувальники ВПС США зайшли в повітряний простір України

Це стало важливою подією для нашої країни, адже таким чином Америка показала, що у разі спроби Росії повторити в Україні військовий сценарій Грузії 2008 року вона зможе прийти на допомогу. Таку думку у себе в Фейсбуці висловив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, готовність США швидко перекинути сили в українське небо є потужним фактором стримування для Росії. Саме тому відпрацювання сценарію перекидання сил так розлютило РФ. Якщо ВПС США оголосять українське небо "закритою зоною", Росія не наважиться туди зайти. А без прикриття з повітря у російської армії, на думку журналіста, жодних шансів на бліцкриг не буде.

За його словами, російської армії недостатньо для окупації великих областей України. Сама армія РФ велика, але більшість військових не служать в бойових частинах. А наземні сили США будуть мати над ними перевагу.

«Готовність США прикрити Україну з повітря - це по суті гарантія того, що російське вторгнення буде дуже швидко зупинено як тільки супротивник втягнеться в контактні бої в населених пунктах», - додав Бутусов.

Журналіст зазначив, що Україні поки ніхто ніяких гарантій не давав, але своїми діями США показали російському президенту Володимиру Путіну, що такий сценарій відпрацьовується. Саме тому в російських ЗМІ подія викликала такий ажіотаж, а Генштаб РФ навіть випустив офіційну заяву з цього приводу.

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