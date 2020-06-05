З'явилися нові подробиці екологічної катастрофи в російському Норильську
Як передає Politeka.net, про це в своїх Telegram-каналах інформують росЗМІ.
Як відомо, аварія сталася ще 29 травня, але місцеві власті визнали серйозну проблему лише на днях.
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У цілому, в результаті НП на території ТЕЦ в Норильську вилилося в грунт і довколишні річки понад 20 тисяч тонн нафтопродуктів.
Як стверджують фахівці, гранично допустима концентрація нафтопродуктів у воді опинилася перевищена в десятки тисяч разів, а "чорне золото" примудрилося розлитися на відстань понад 20 кілометрів від місця НП.
Губернатор регіону Олександр Усс тільки в розмові з Володимиром Путіним визнав факт аварії. На нараді він також заявив, що не може спрогнозувати, коли саме рятувальники ліквідовують наслідки аварії, через що Путін розлютився: «А що робити? Ви ж губернатор!».
Крім цього, глава Кремля схвалив ідею введення НС федерального рівня. В якості підозрюваного затримано начальника цеху, де стався витік.
Експерти з Greenpeace вже назвали аварію в Норильську однією з наймасштабніших в історії Арктики. Збиток від розливу нафтопродуктів може досягати 100 млрд рублів, а в західних ЗМІ катастрофу на місцевій ТЕЦ прозвали "маленьким Чорнобилем".
Раніше ми розповідали про НП, що сталася на ТЕЦ-3 "НТЕК", яка забезпечує енергопостачання Норильського промислового району.
За попередньою версією, сталася розгерметизація одного з резервуарів, паливо вилилося на дорогу. Забруднююча рідина потрапила в струмок, який впадає в річку Амбарна.
Губернатор Красноярського краю Олександр Усс доповів президентові РФ Володимиру Путіну про те, що ліквідація наслідків аварії в 14-денний термін - досить скрутна.
Нагадаємо, окупанти попередили про екокатастрофу в Криму і закликали людей молитися
Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа знищує річку під Києвом.
Також Politeka писала, що Україна опинилася на порозі масштабної екологічної катастрофи.