З'явилися нові подробиці екологічної катастрофи в російському Норильську

Як передає Politeka.net, про це в своїх Telegram-каналах інформують росЗМІ.

Як відомо, аварія сталася ще 29 травня, але місцеві власті визнали серйозну проблему лише на днях.

У цілому, в результаті НП на території ТЕЦ в Норильську вилилося в грунт і довколишні річки понад 20 тисяч тонн нафтопродуктів.

Як стверджують фахівці, гранично допустима концентрація нафтопродуктів у воді опинилася перевищена в десятки тисяч разів, а "чорне золото" примудрилося розлитися на відстань понад 20 кілометрів від місця НП.

Губернатор регіону Олександр Усс тільки в розмові з Володимиром Путіним визнав факт аварії. На нараді він також заявив, що не може спрогнозувати, коли саме рятувальники ліквідовують наслідки аварії, через що Путін розлютився: «А що робити? Ви ж губернатор!».

Крім цього, глава Кремля схвалив ідею введення НС федерального рівня. В якості підозрюваного затримано начальника цеху, де стався витік.

Експерти з Greenpeace вже назвали аварію в Норильську однією з наймасштабніших в історії Арктики. Збиток від розливу нафтопродуктів може досягати 100 млрд рублів, а в західних ЗМІ катастрофу на місцевій ТЕЦ прозвали "маленьким Чорнобилем".

Раніше ми розповідали про НП, що сталася на ТЕЦ-3 "НТЕК", яка забезпечує енергопостачання Норильського промислового району.

За попередньою версією, сталася розгерметизація одного з резервуарів, паливо вилилося на дорогу. Забруднююча рідина потрапила в струмок, який впадає в річку Амбарна.

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс доповів президентові РФ Володимиру Путіну про те, що ліквідація наслідків аварії в 14-денний термін - досить скрутна.

Нагадаємо, окупанти попередили про екокатастрофу в Криму і закликали людей молитися

Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа знищує річку під Києвом.

Також Politeka писала, що Україна опинилася на порозі масштабної екологічної катастрофи.