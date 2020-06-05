Появились новые подробности экологической катастрофы в российском Норильске

Как передает Politeka.net, об этом в своих Telegram-каналах информируют росСМИ.

Как известно, авария произошла еще 29 мая, но местные власти признали серьезную проблему лишь на днях.

В целом, в результате ЧП на территории ТЭЦ в Норильске вылилось в почву и близлежащие реки более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Как утверждают специалисты, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде оказалась превышена в десятки тысяч раз, а "черное золото" умудрилось разлиться на расстояние более 20 километров от места ЧП.

Губернатор региона Александр Усс только в беседе с Владимиром Путиным признал факт аварии. На совещании он также заявил, что не может спрогнозировать, когда именно спасатели ликвидируют последствия аварии, из-за чего Путин вспылил: «А что делать-то? Вы же губернатор!».

Помимо этого, глава Кремля одобрил идею введения ЧС федерального уровня. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха, где произошла утечка.

Эксперты из Greenpeace уже назвали аварию в Норильске одной из самых масштабных в истории Арктики. Ущерб от разлива нефтепродуктов может достигать 100 млрд рублей, а в западных СМИ катастрофу на местной ТЭЦ прозвали "маленьким Чернобылем".

Ранее мы рассказывали о ЧП, которое произошло на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района.

По предварительной версии, произошла разгерметизация одного из резервуаров, топливо вылилось на дорогу и загорелась ехавшая там машина. Загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что ликвидация последствий аварии в 14-дневный срок - достаточно затруднительна.

Напомним, оккупанты предупредили об экокатастрофе в Крыму и призвали людей молиться

Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа уничтожает реку под Киевом.

Также Politeka писала, что Украина оказалась на пороге масштабной экологической катастрофы.