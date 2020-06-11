Скандальний актор Олексій Панін зізнався, що сів за кермо п'яним і потрапив в аварію

Таке визнання актор зробив під час обговорення ДТП з російським актором Михайлом Єфремовим. За словами Паніна, одного разу він у стані алкогольного сп'яніння розбив машину відомої актриси Марини Александрової, з якою на той момент зустрічався.

Він розповів, що лоб у лоб влетів у людину майже на тому ж місці, де сталася аварія Єфремова. Машина, за словами актора, була вщент, і він досі не віддав Александровій за неї гроші.

«Покарання ніякого не було. Мені пощастило, що всі мої аварії, які траплялися по п'яні, не приводили до важких наслідків», - заявив актор.

Він також висловив співчуття своєму колезі Михайлу Єфремову, зазначивши, що його не можна садити. На думку Паніна, всі дуже швидко забудуть про актора, якого посадять у в'язницю.

«Я не можу в своїй голові уявити, що Міші впаяють 30 років… Ось кому від цього легше стане? Ви через два місяці забудете взагалі про це», - заявив він.

Додамо, що у самого Паніна відібрали машину, тому на даний момент він не загрожує людям своєю безвідповідальною поведінкою. При цьому актор зізнається, що досі багато п'є і навіть може піти в запій на 5-6 днів.

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