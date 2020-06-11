Американський рок-музикант Генрі Роллінз поділився думкою щодо президента РФ Володимира Путіна

Про це він розповів в 2018 році в програмі JRE MMA Show відомому ведучому Джо Рогану, передає видання Обозреватель.

"Путін реально є злом. Він лякає, від нього віє трупами. Один із найстрашніших людей на планеті. Він може використовувати насильство і з успіхом робить це. Ганна Політковська, одна з найбільших журналісток нашого часу, критикувала Путіна і була вбита. Таким, як він взагалі не можна довіряти.

Путін — це злочинець. Він повинен бути у в'язниці на мільйони, мільярди років. А він у нас справжній лідер. Дуже підступна людина. Колишній КГБешник. Колишніх КГБешників не буває, вони КГБшники до кінця життя. І він чудовий маніпулятор. Як же з ним можна спілкуватися, якщо він справжня акула?" — підкреслив музикант.

До речі, російський актор Гоша Куценко висловився про те, що відбувається на Донбасі.

"Якщо я туди приїду, у мене буде інфаркт на другий секунді. Не можна осягнути розумом те, що зараз там відбувається. Там війна страшніше афганської. Ви бачили, що роблять з журналістами? Ви хочете, щоб я пішов зараз туди? Спочатку поговоріть з моєю дружиною. Я поїду на батьківщину лише тоді, коли там перестануть вмиватися кров'ю, вбивати бабусь і дітей, коли люди отрезвіють і зрозуміють, що воюють самі з собою", - заявив актор в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, США запропонували Україні план по поверненню Донбасу.

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