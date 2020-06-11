Американский рок-музыкант Генри Роллинз поделился мнением относительно президента РФ Владимира Путина

Об этом он рассказал в 2018 году в программе JRE MMA Show известному ведущему Джо Рогану, передает издание Обозреватель.

"Путин реально является злом. Он пугает, от него веет трупами. Один из самих страшных людей на планете. Он может использовать насилие и с успехом делает это. Анна Политковская, одна из величайших журналисток нашего времени, критиковала Путина и была убита. Таким, как он вообще нельзя доверять.

Путин — это преступник. Он должен быть в тюрьме на миллионы, миллиарды лет. А он у нас настоящий лидер. Очень коварный человек. Бывший КГБэшник. Бывших КГБэшников не бывает, они КГБшники до конца жизни. И он превосходный манипулятор. Как же с ним можно общаться, если он настоящая акула?" — подчеркнул музыкант.

К слову, российский актер Гоша Куценко высказался о происходящем на Донбассе.

"Если я туда приеду, у меня будет инфаркт на второй секунде. Нельзя умом постичь то, что сейчас там происходит. Там война пострашнее афганской. Вы видели, что делают с журналистами? Вы хотите, чтобы я отправился сейчас туда? Поговорите сначала с моей женой. Я поеду на родину лишь тогда, когда там перестанут умываться кровью, убивать бабушек и детей, когда люди отрезвеют и поймут, что воюют сами с собой", - заявил актер в одном из интервью.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

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