Відомий піаніст Андрій Гаврилов розкритикував дії Російської Федерації

Своєю думкою Гарилов поділився на своїй сторінці в Facebook в 2018 році, передає Обозреватель.

За словами Гаврилова, "Росія – це фекальний рейх, в якому живуть смішні напівлюди, у яких один аргумент - вбивство".

"Не "рейх", а г*вно на дріжджах. Не кристалізація, а бродіння, не в країні, а у вигрібній ямі Європи. Все-таки, не можна вже настільки обнуляти значення слів, щоб забродивше г*вно називати рейхом. І ось, сьогодні рейхом називають замурзаних чонкиных, присутніх на городі, який, як завжди, не народить. Чонкиних, яким партком пояснює, чому вони в ж*пі", - резюмував Гаврилов.

Раніше ми писали, що українська чемпіонка висловилася щодо деяких політиків і журналістів, які задають спортсменам провокаційні питання.

"Протягом шести років у нас твориться справжній жах, і за рахунок цього жаху хайпуют всі кому не лінь. Я не розумію, чому журналісти задають питання "Чий Крим?" спортсмену Усику або артистці MARUV. У кого ви питаєте? Чому не запитайте у політиків, у військових?

Ось ці люди повинні відповісти на це питання. На чому ви хайпуете, сволочі? Чому ви не розповідаєте, що насправді відбувається вдома? Знову ж таки страшно. Страшно, що вз**бут [покарають]", – заявила Колесник.

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