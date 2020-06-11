Известный пианист Андрей Гаврилов раскритиковал действия Российской Федерации

Своим мнением Гарилов поделился на своей странице в Facebook в 2018 году, передает Обозреватель.

По словам Гаврилова, "Россия – это фекальный рейх, в котором живут смешные полулюди, у которых один аргумент - убийство".

"Не "рейх", а г*вно на дрожжах. Не кристаллизация, а брожение, не в стране, а в выгребной яме Европы. Всё-таки, нельзя уж настолько обнулять значение слов, чтобы забродившее г*вно называть рейхом. И вот, сегодня рейхом называют чумазых чонкиных, собравшихся на огороде, который, как всегда, не родит. Чонкиных, которым партком объясняет, почему они в ж*пе", - резюмировал Гаврилов.

Ранее мы писали, что украинская чемпионка высказалась относительно некоторых политиков и журналистов, которые задают спортсменам провокационные вопросы.

"На протяжении шести лет у нас творится дичайший ужас, и за счет этого ужаса хайпуют все кому не лень. Я не понимаю, почему журналисты задают вопрос "Чей Крым?" спортсмену Усику или артистке MARUV. У кого вы спрашиваете? Почему не спросите у политиков, у военных?

Вот эти люди должны ответить на этот вопрос. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома? Опять же страшно. Страшно, что вз**бут [накажут]", – заявила Колесник.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.

Также Politeka писала, что Россия готовится к новой агрессии против Украины из-за Крыма: "В середине лета...".