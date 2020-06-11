Російський співак Олексій Лебединський потужно розкритикував Російську Федерацію

Своєю думкою він поділився на своїй сторінці в Facebook в 2018 році, передає Обозреватель.

Він сказав, що його "русофобія" полягає саме в боязні російської ненависті, яка поширюється на всіх, хто дійсно любить і переживає за країну.

"І так, Росію дійсно боїться весь світ. Весь світ зараз - русофоб. І не тому, що Росія сильна і прогресивна, а тому, що Росія - мавпа з гранатою. Тому, що в Росії завжди все гранати знаходяться в руках мавп. Ядерна валіза знаходиться у параноїка і злочинця, ракети і танки під командуванням вічно п'яних солдафонів радянської закалки, які вже давно крадуть зброю і продають хрін знає, кому", – розповів він.

Раніше ми писали, що українська чемпіонка висловилася щодо деяких політиків і журналістів, які задають спортсменам провокаційні питання.

"протягом шести років у нас твориться справжній жах, і за рахунок цього жаху хайпуют всі кому не лінь. Я не розумію, чому журналісти задають питання "Чий Крим?" спортсмену Усику або артистці MARUV. У кого ви питаєте? Чому не запитайте у політиків, у військових?

Ось ці люди повинні відповісти на це питання. На чому ви хайпуете, сволочі? Чому ви не розповідаєте, що насправді відбувається вдома? Знову ж таки страшно. Страшно, що вз**бут [покарають]", – заявила Колесник.

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