Российский певец Алексей Лебединский мощно раскритиковал Российскую Федерацию

Своим мнением он поделился на своей странице в Facebook в 2018 году, передает Обозреватель.

Он сказал, что его "русофобия" заключается именно в боязни российской ненависти, которая распространяется на всех, кто действительно любит и переживает за страну.

"И да, Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас - русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия - обезьяна с гранатой. Потому, что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян. Ядерный чемодан находится у параноика и преступника, ракеты и танки под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает, кому", – рассказал он.

Ранее мы писали, что украинская чемпионка высказалась относительно некоторых политиков и журналистов, которые задают спортсменам провокационные вопросы.

"На протяжении шести лет у нас творится дичайший ужас, и за счет этого ужаса хайпуют все кому не лень. Я не понимаю, почему журналисты задают вопрос "Чей Крым?" спортсмену Усику или артистке MARUV. У кого вы спрашиваете? Почему не спросите у политиков, у военных?

Вот эти люди должны ответить на этот вопрос. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома? Опять же страшно. Страшно, что вз**бут [накажут]", – заявила Колесник.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

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