Американський Конгрес затвердив весь пакет безпеки допомоги Україні на 2020 рік на суму понад 250 млн доларів за державною програмою "Ініціатива безпеки допомоги Україні"

Про це передає Politeka.net з посиланням на посольство України в США.

Наголошується, що згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення прямих кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.

Даний пакет безпеки допомоги передбачає надання Україні коштів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо.

Великий акцент у нинішньому пакеті безпечної допомоги робиться на підтримці Військово-морських сил ЗСУ на тлі агресії Кремля в акваторіях Чорного і Азовського морів.

"Спасибі американським партнерам за триваючу потужну підтримку процесу реформ в Україні та зміцнення оборонних можливостей нашої країни на передовій боротьби з російською агресією. Реформа сектору безпеки і оборони України, наближення його до стандартів НАТО є одним з головних пріоритетів українського уряду", - прокоментували в посольстві.

До речі, експерт Українського інституту майбутнього, який знаходиться в Києві Андреас Умланд вважає, що без прісної води анексований Росією Крим довго не вистоїть в умовах кліматичних змін.

Фахівець не виключив, що, коли в Криму не буде вистачати води для споживчих потреб громадян, тоді Кремль може вдатися до сценарію військового вторгнення в Україну, і навіть відкритої війни через Північно-Кримський канал.

«Питання таким чином стає все більш гострим. Я боюся, що в якийсь момент комусь в Кремлі може здатися, що от треба вирішити це питання. Раз ми не можемо, чи не хочемо це вирішити технологічним шляхом, то явний вихід – завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра. Це означало б велику війну», – зазначив Андреас Умланд.

Нагадаємо, що засновник рок-групи "Елізіум" дорікнув Росії за анексію Криму: "Дуже зручний анархізм".

Як повідомляла Politeka, Кремль змушений піти на агресію через спасіння Криму: "Завоювання до Дніпра".

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