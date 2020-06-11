Украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крымского полуострова

Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.

Соответствующее заявление Козловского опубликовало 2016 года издание Апостроф.

"Мне все равно, что и где находится… Наша жизнь настолько короткая, Боже мой. И тратить ее на войны, негатив, вместо того, чтобы любить, выращивать поколения, детей, помогать другим, делать вклад в саморазвитие, люди занимаются какой-то пропагандой. Неважно, чей украинский Крым или российский, главное – люди живы, здоровы", – отметил певец.

Также Козловский высказал сожаление, что он не может приехать в оккупированный Российской Федерацией Крым, где у него остается очень много поклонников.

Также ранее сообщалось, что популярный украинский певец Виталий Козловский жестко высказался о карантине на фоне эпидемии китайского вируса. В грубой форме он признался, что ему уже надоели ограничительные меры, введенные на фоне эпидемии китайского вируса.

"Не знаю, как вас, но меня этот этот б**ь, с*ка, на**й карантин уже задолбал. Очень хочется куда-то поехать проветриться, сменить обстановку", - признался певец.

Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.