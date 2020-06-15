Американский Конгресс утвердил весь пакет безопасности помощи Украине на 2020 год на сумму более 250 млн долларов по государственной программе "Инициатива безопасности помощи Украине"

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на посольство Украины в США.

Отмечается, что в соответствии с действующим американским законодательством, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине лишь при условии осуществления прямых шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.

Данный пакет безопасности помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное.

Большой акцент в нынешнем пакете безопасной помощи делается на поддержке Военно-морских сил ВСУ на фоне агрессии Кремля в акваториях Черного и Азовского морей.

"Спасибо американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку процесса реформ в Украине и укреплению оборонных возможностей нашей страны на передовой борьбы с российской агрессией. Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближения его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства", - прокомментировали в посольстве.

К слову, эксперт Украинского института будущего, который находится в Киеве Андреас Умланд считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не выстоит в условиях климатических изменений.

Специалист не исключил, что, когда в Крыму не будет хватать воды для потребительских нужд граждан, тогда Кремль может прибегнуть к сценарию военного вторжения в Украину, и даже открытой войны за Северо-Крымский канал.

«Вопрос таким образом становится все более острым. Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что вот нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем, или не хотим это решить технологическим путем, то явный выход – завоевание Северо-Крымского канала до Днепра. Это означало бы большую войну», – отметил Андреас Умланд.

Напомним, что основатель рок-группы "Элизиум" упрекнул Россию за аннексию Крыма: "Очень удобный анархизм".

Как сообщала Politeka, Кремль вынужден пойти на агрессию из-за спасения Крыма: "Завоевание до Днепра".

Также Politeka писала, что Козловский высказался о принадлежности Крыма: "Мне все равно, где он находится".