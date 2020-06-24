Тепер все залежить від суду

Актора Михайла Єфремова після смертельної ДТП не врятує навіть щире розкаяння

Про це в інтерв'ю журналістам розповів його юрист Ельман Пашаєв, пише Ехо Москви.

За його словами, на сьогоднішній день немає можливості закрити справу про смертельну ДТП у Москві "за примирення сторін".

«Це неможливо, щоб припинили справу з примиренням сторін. Сяде Єфремов, це скаже суд. Так, йому загрожує від 5 до 12 років колонії. Я вважаю, будь-який адвокат хоче для свого підзахисного отримати виправдувальний вирок, або припинити справу», — підкреслив юрист.

Пашаєв також додав, що у справі, де є жертви і наявність алкогольного сп'яніння, нереально обвинуваченому уникнути реального покарання.

Сам же актор Михайло Єфремов неодноразово заявляв, що визнає провину і готовий надати будь-яку допомогу сім'ї та дітям загиблого в ДТП чоловікові.

«Зробити так, щоб він не сів у в'язницю, вкрай малоймовірно, немає ніяких важелів, тут немає можливості з кимось домовлятися. Хочу відзначити, сам Михайло хотів залишитися сидіти в СІЗО, мені довелося наполягати на домашній арешт. Йому здавалося, що морально це йому було б легше, він готовий нести покарання. Він розуміє (ступінь провини) і він готовий понести покарання) — це його позиція, він реально готовий нести цю відповідальність», — озвучив Пашаєв нюанси справи.

Підсумовуючи, адвокат Михайла Єфремова заявив, що суд може стартувати вже в липні-на початку серпня.

Раніше ми розповідали, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок. За інформацією журналістів, акторові діагностували хронічний алкоголізм.

"Такий діагноз — вирок для водія, прав з ним можуть позбавити довічно. Про це поліція і має намір клопотати перед судом (краще пізно, ніж ніколи). Напередодні психіатрична експертиза визнала актора осудним", - йдеться в повідомленні.

Після того, як експертиза визнала актора осудним, він постане перед судом за смертельну ДТП.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов у важкому стані, лікарі не можуть допомогти: що відомо на даний момент.

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