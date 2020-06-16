Стало известно, как себя чувствует российский артист Михаил Ефремов после того, как устроил смертельное ДТП в Москве

Информацию в комментарии журналистам сообщил его адвокат Эльман Пашаев, пишет 5 канал.

По словам юриста, после смертельной ДТП, в котором погиб 57-летний Сергей Захаров, Михаил Ефремов находится в очень тяжелом моральном и физическом состоянии.

"Состояние Михаила Ефремова очень тяжелое... Ему очень плохо. И душевно и физически", - рассказал Пашаев и добавил, что ситуация с ДТП и смертью 57-летнего мужчина "крайне тяжелая".

Несмотря на то, что Михаилу Ефремову очень плохо, врачи не могут помочь российскому актеру. Это связано с тем, что российская звезда отказывается обращаться к врачам за помощью.

«Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело», — подчеркнул Пашаев в общении с журналистами.

Как известно, недавно Михаил Ефремов на своем внедорожнике протаранил машину курьера. Сам актер не пострадал, а вот водитель другого авто попал в реанимацию, откуда уже не выбрался живым.

56-летний актер Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик.

По факту смертельного ДТП было возбуждено дело, по которому Михаилу Ефремову светит до 12 лет тюремного заключения.

Родственники погибшего уже заявили, что не хотят "идти на мировую" с Михаилом Ефремовым и желают, чтобы он ответил по строгости закона.

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