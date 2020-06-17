Михаил Ефремов отказывается есть и находится в очень тяжелом состоянии

Об этом журналистам рассказала его домработница Ева Моисеева, которая общалась с прессой с балкона. Женщина неохотна общалась с журналистами, но все же призналась, что артист практически не ест, алкоголь не пьет, скорбит и жалуется на боли в сердце. Кроме этого, она заявила, что актер готов ко всему.

Женщина отметила, что пока актер под домашним арестом ему уже несколько раз вызывали скорую помощь. Как стало известно, навестить отца приезжают дети. На днях его проведывал старший сын Никита, а сегодня приехали младшие дети от последнего брака. Семья заходит к нему через черный ход, но журналистам удалось заснять этот момент.

Отмечается, что близкие боятся за жизнь Ефремова. Его домработница не исключает, что он близок к самоубийству.

«У него такое сейчас состояние, что все кончилось. Морально вот так», - объяснила женщина, добавив, что Ефремов нуждается в искренней поддержке.

Тем временем, актера увезли на допрос в столичную полицию.

Как известно, 8 июня популярный актер Михаил Ефремов попал в ДТП. Он сел пьяным за руль и врезался в другой автомобиль, выехав на встречную полосу. Водитель автомобиля погиб.

Напомним, что Ефремов молит о прощении после ДТП, семья погибшего ответила: "Слишком поздно говорить...".

Как сообщала Politeka, в сети появилось пророческое видео с Ефремовым, актер все предвидел: "Гулять по зоне лет 12...".

Также Politeka писала, что Михаил Ефремов в тяжелом состоянии, врачи не могут помочь: что известно на данный момент.