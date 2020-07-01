Росія запропонувала Білорусі політичну інтеграцію

Про це повідомив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко під час інтернет-конференції до Дня Незалежності Білорусі.

Як зазначив білоруський дипломат, РФ висловила пропозицію по інтеграції, а точніше - про передачу Білоруссю на наднаціональний рівень 95% повноважень.

За словами Семашка, поглиблення інтеграції повинно відбуватися тільки тверезо - без порушення суверенітету, пише Белта.

Посол згадав випадок 13 лютого минулого року, коли в Сочі була обумовлена перша пропозиція. Після цього Семашко під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком, сказав наступне: "Я кажу: ну, це повне "руки вгору" називається..."

Як зазначив дипломат, автори пропозиції висловили бажання "все віддати нагору", залишивши кілька пунктів недоторканими, наприклад, назву міліції (у Росії - поліція).

Однак діппредставник побачив і позитивний момент інтеграції, наприклад, як у Євросоюзі.

При аналізі національних та наднаціональних функцій, останніх налічується всього 18%, а решта - національні. Однак у запропонованому документі 13 лютого 95% мали навпаки наднаціональні функції.

Тому до питання про інтеграцію слід підходити з особливою увагою, адже ніхто з зазначених країн не хоче втрачати свій національний суверенітет.

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