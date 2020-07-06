РФ планирует захватить весь юг Украины и видит своей конечной целью не только Херсон, но и Одессу
Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью LB.ua
Он считает, что Москва хочет приобрести полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи.
"Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря", – заметил Ходжес.
Также генерал-лейтенант уверен, что если российское руководство захочет атаковать Украину во время военных учений "Кавказ – 2020", оно попытается захватить не только Херсон, но и весь Юг Украины.
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"Когда я смотрю на карту Украины, конкретно на Черноморский регион, то вижу, что ключевая цель здесь для России – это, конечно же, дамба в Новой Каховке (Херсонская область – Ред.). Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать.
Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует прилегающее к Одессе пространство, когда начинает проводить огневые учения. Возможно, Одесса – это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на её действия Запад", – резюмировал Ходжес.
Ранее мы писали, что Россия предложила Беларуси политическую интеграцию.
Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время интернет-брифинга ко Дню Независимости Беларуси.
Как отметил беларусский дипломат, РФ высказала предложение по интеграции, а точнее - о передаче Беларусью на наднациональный уровень 95% полномочий.
По словам Семашко, углубление интеграции должно происходить только здраво - без нарушения суверенитета
Посол вспомнил случай 13 февраля прошлого года, когда в Сочи было оговорено первое предложение. После этого Семашко во время встречи с главой Беларуси, Александром Лукашенко, сказал следующее: "Я говорю: ну, это полное "руки вверх" называется..."
Как отметил дипломат, авторы предложения изъявили желание "все отдать наверх", оставив несколько пунктов нетронутыми, например, название милиции (в России - полиция).
Однако диппредставитель увидел и позитивный момент интеграции, например, как в Евросоюзе.
При анализе национальных и наднациональных функций, последних насчитывается всего 18%, а остальные были - национальные. Однако в предложенном документе 13 февраля 95% имели наоборот наднациональные функции.
Поэтому к вопросу об интеграции следует подходить с особым вниманием, ведь никто из указанных стран не хочет терять свой национальный суверенитет.
Напомним, Лукашенко отличился скандальным поступком на встрече с Путиным: кадры позора
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