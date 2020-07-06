Украина первой в мире получит эти катера от США

Об этом в интервью “Думская” сказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть из них отправят в Азовское море, сообщает Politeka.net.

“Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, в частности как поэтапно развивать ВМС Украины”, – подчеркнул он.

Командующий ВМС рассказал, что на катера Mark VI можно установить оружие и оборудование для различных целей.

Ранее мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.

По словам Сергея Кривоноса, российские военные наращивают силы на Востоке и в захваченном Крыму. Кроме того, они собирают значительные боевые ресурсы, прикрываясь учениями.

"РФ постоянно наращивает военный контингент у наших границ на востоке, идет усиление групировки войск во временно оккупированном Крыму. Масштабные военные учения России «Кавказ-2020», могут усилить военную угрозу для Украины", - отметил украинский генерал.

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

Как сообщала Politeka, Путин объявил срочную мобилизацию, что грозит Украине.

Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.