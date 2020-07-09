Російська армія розпочала бойові навчання в окупованому Криму

Військові РФ виконають завдання в наступі, обороні і при переході в контратаку, передає radiosvoboda.

Також вони будуть вести бойові стрільби з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин по мішенях, які імітують сили умовного противника.

Для коректування вогню артилерійських підрозділів і ведення розвідки активно застосуються безпілотні літальні апарати.

До навчань залучили близько 500 військовослужбовців і понад 70 одиниць техніки, зокрема танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 і БТР-82А.

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Про це сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

За його словами, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частина з них відправлять в Азовське море.

“Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували. Це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі, зокрема як поетапно розвивати ВМС України”, – підкреслив він.

Командувач ВМС розповів, що на катери Mark VI можна встановити зброю та обладнання для різних цілей.

Раніше ми писали, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.

"Не вірте казкам про доброго північному сусідові! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ВСУ.

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