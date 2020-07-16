Російський опозиціонер Руслан Шаведдінов розповів про жахи, які йому довелося пережити в політичному засланні"

Як повідомляє Politeka.net, 15 липня він виступив з промовою в Архангельському гарнізонному військовому суді. Його слова передає "Медіазона".

Руслан був менеджером Фонду боротьби з корупцією, який очолює відомий російський політик Олексій Навальний. Раніше його призвали в армію РФ, а потім відправили на військову базу без мобільного зв'язку, яка розташована на арктичному архіпелазі Нова Земля. Шаведдінов намагався оскаржити дії військкомату в суді, однак суддя Артем Шишляев визнав їх законними.

"Сім місяців тому мене викрали з власної квартири і відправили в політичну посилання. В принципі, ніхто не приховує з тих, хто знаходиться навколо мене, що це політичне заслання з метою залякати мене, залякати всіх молодих людей, які в Росії цікавляться політикою, які опозиційні до нинішньої влади", - заявив Руслан на суді.

За словами опозиціонера, влада вирішила таким чином ізолювати його від суспільства, адже посадити не виходить. Колеги з ФБК розцінюють ситуацію, як викрадення. Вони вперше за довгі місяці побачили Руслана тільки перед засіданням. Військовослужбовець розповів Олексію Навальному, що живе в 270 кілометрах від найближчого населеного пункту: "Це бочка, в якій є пара ліжок, ікона і портрет Путіна".

У своїй промові Шаведдінов докладно описав нелюдські умови, в яких йому доводиться жити у засланні. Раз на місяць солдатам скидають припаси, а за водою доводиться йти кілька кілометрів або топити сніг.

"Прокидаюся часом в бочці, в якій живу, від того, що капає вода зверху, тому що дах дірявий, або тому що холод покрив інеєм всі стіни. Я реально не розумію, для чого настільки знущатися над людиною в 2020 році", - обурився Руслан. - "Я не забуду і не прощу, і люди, які стежать за тим, що відбувається, теж не забудуть і не пробачать".

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