Российский оппозиционер Руслан Шаведдинов рассказал о кошмарах, которые ему пришлось пережить в политической "ссылке"

Как сообщает Politeka.net, 15 июля он выступил с речью в Архангельском гарнизонном военном суде. Его слова передает "Медиазона".

Руслан был менеджером Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет известный российский политик Алексей Навальный. Ранее его призвали в армию РФ, а затем отправили на военную базу без мобильной связи, которая расположена на арктическом архипелаге Нова Земля. Шаведдинов пытался оспорить действия военкомата в суде, однако судья Артем Шишляев признал их законными.

"Семь месяцев назад меня похитили из собственной квартиры и отправили в политическую ссылку. В принципе, никто не скрывает из тех, кто находится вокруг меня, что это политическая ссылка с целью запугать меня, запугать всех молодых людей, которые в России интересуются политикой, которые оппозиционны к нынешней власти", - заявил Руслан на суде.

По словам оппозиционера, власть решила таким образом изолировать его от общества, ведь посадить не получается. Колеги из ФБК расценивают ситуацию, как похищение. Они впервые за долгие месяцы увидели Руслана только перед заседанием. Военнослужащий рассказал Алексею Навальному, что живет в 270 километрах от ближайшего населенного пункта: "Это бочка, в которой есть пара кроватей, икона и портрет Путина".

В своей речи Шаведдинов подробно описал нечеловеческие условия, в которых ему приходится жить в ссылке. Раз в месяц солдатам сбрасывают припасы, а за водой приходится идти несколько километров или топить снег.

"Просыпаюсь порой в бочке, в которой живу, от того, что капает вода сверху, потому что крыша дырявая, или потому что холод покрыл инеем все стены. Я реально не понимаю, для чего настолько издеваться над человеком в 2020 году", - возмутился Руслан. - "Я не забуду и не прощу, и люди, которые следят за тем, что происходит, тоже не забудут и не простят".

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