Жителі окупованого Криму скаржаться на те, як Росія розпоряджається унікальними територіями півострова

Як повідомляє Politeka.net черговим криком душі поділилася на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

«Масандру намагаються продати другу Путіна за 600 лямів! У Аксьонова тільки квартира коштує 400 лямів! А там старовинні особняки! Виноградники необчислювальні гектари на березі моря, нерухомість на мільярди рублів, не кажучи про долари. Цинізм повний. Допоможіть врятувати Крим від розкрадання. Ми такої Росії не чекали і не хотіли. Залиште нам наш дім! Можливо, за цей пост мене закопають, але ми (кримчани) вже не можемо мовчати», – йдеться у публікації.

До речі, окупаційна адміністрація Криму ще 20 грудня 2017 року провела торги з продажу заводу шампанських вин «Новий світ» в Судаку.

Їх переможцем стала компанія «Південний проект», яка є 100-відсотковою «дочкою», яка перебуває під санкціями банку «Росія» Юрія Ковальчука, який вважається одним з «гаманців» Володимира Путіна. Зараз же, судячи з благанням кримчан, він замахнувся на всю Масандру.

Раніше ми писали, що спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вирішив покарати українців, які не визнають Крим російським.

Про це політик заявив під час пленарного засідання парламенту, його слова передають російські ЗМІ.

Зараз російські депутати обговорюють законопроект, який серед іншого запроваджує покарання за заклики "до відчуження територій РФ". За словами Володіна, ці нововведення можна буде застосовувати проти всіх, хто вважає Крим територією України.

"Це спричинить покарання за законами РФ. Ми зможемо вимагати їх екстрадиції до нас в країну. Тому багато гарячі голови, можливо, їх остудять після того, як ми приймемо норми закону. І вони зрозуміють, що це дуже серйозно карається", - зазначив спікер Держдуми.

Нагадаємо, розвиток не передбачається: у РФ зізналися, навіщо анексували Крим.

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