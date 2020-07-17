В сирійській провінції Ідліб повстанці підірвали бомбу на дорозі, по якій їхали російські військові
Як передає Politeka.net інцидент стався під час об'їзду території російсько-турецьким патрулем на трасі «М4», а момент найпотужнішого вибуху зафіксували камери.
Російське оборонне відомство каже про трьох легко поранених солдатів, які були евакуйовані на базу РФ Хмеймим. Правда, такі цифри викликають дуже велике питання, оскільки, судячи по силі вибуху, легкими пораненнями в подібній ситуації відбутися було просто неможливо.
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Крім того, в МО РФ розповіли, що отримав пошкодження російський БТР. З боку Туреччини також є поранені і пошкоджена техніка.
Однак обивателі не особливо вірять у байки російських силовиків про легкі жертви.
«Енергія і сила вибуху була настільки висока, що складається відчуття, що російський бронеавтомобіль «Тигр» просто викидає з дороги і відкидає в дерева (праворуч). Як завжди, Кремль замовчує кількість загиблих», – йдеться у телеграм-каналі «Український діалог».
На запису видно, що без втрат проїхала тільки перша машина з колони, а в епіцентрі вибуху виявилося як мінімум два транспортних засоби. Вижити при такій силі поразки представляється малоймовірним.
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