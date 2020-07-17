В сирійській провінції Ідліб повстанці підірвали бомбу на дорозі, по якій їхали російські військові

Як передає Politeka.net інцидент стався під час об'їзду території російсько-турецьким патрулем на трасі «М4», а момент найпотужнішого вибуху зафіксували камери.

Російське оборонне відомство каже про трьох легко поранених солдатів, які були евакуйовані на базу РФ Хмеймим. Правда, такі цифри викликають дуже велике питання, оскільки, судячи по силі вибуху, легкими пораненнями в подібній ситуації відбутися було просто неможливо.

Крім того, в МО РФ розповіли, що отримав пошкодження російський БТР. З боку Туреччини також є поранені і пошкоджена техніка.

Однак обивателі не особливо вірять у байки російських силовиків про легкі жертви.

«Енергія і сила вибуху була настільки висока, що складається відчуття, що російський бронеавтомобіль «Тигр» просто викидає з дороги і відкидає в дерева (праворуч). Як завжди, Кремль замовчує кількість загиблих», – йдеться у телеграм-каналі «Український діалог».

На запису видно, що без втрат проїхала тільки перша машина з колони, а в епіцентрі вибуху виявилося як мінімум два транспортних засоби. Вижити при такій силі поразки представляється малоймовірним.

Раніше ми писали, що бойовики "ЛНР" понесли втрати від розриву власного міномета. Про це повідомили в прес-службі ОНС в Facebook. За уточненими даними розвідки, троє окупантів загинули, ще двоє поранені.



Інцидент стався в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України.

"В результаті грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм скоїв подвійне заряджання, внаслідок чого стався розрив міномета і загибель та травмування бойовиків", - йдеться в повідомленні.