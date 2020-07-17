В сирийской провинции Идлиб повстанцы взорвали бомбу на дороге, по которой ехали российские военные
Как передает Politeka.net, инцидент произошел во время объезда территории российско-турецким патрулем на трассе «М4», а момент мощнейшего взрыва зафиксировали камеры.
Российское оборонное ведомство заявиляет о трех легко раненых солдатах, которые были эвакуированы на базу РФ Хмеймим. Правда, такие цифры вызывают очень большой вопрос, поскольку, судя по силе взрыва, легкими ранениями в подобной ситуации отделаться было просто невозможно.
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Кроме того, в МО РФ рассказали, что повреждения получил российский БТР. Со стороны Турции также есть раненые и поврежденная техника.
Однако обыватели не особо верят в басни российских силовиков о легких жертвах.
«Энергия и сила взрыва была столь высока, что складывается ощущение, что российский бронеавтомобиль «Тигр» просто выкидывает с дороги и отбрасывает в деревья (справа). Как всегда, Кремль замалчивает количество погибших», – говорится в телеграмм-канале «Украинский диалог».
На записи видно, что без потерь проехала только первая машина из колонны, а в эпицентре взрыва оказалось как минимум два транспортных средства. Выжить при такой силе поражения представляется маловероятным.
Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.
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