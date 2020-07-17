В сирийской провинции Идлиб повстанцы взорвали бомбу на дороге, по которой ехали российские военные

Как передает Politeka.net, инцидент произошел во время объезда территории российско-турецким патрулем на трассе «М4», а момент мощнейшего взрыва зафиксировали камеры.

Российское оборонное ведомство заявиляет о трех легко раненых солдатах, которые были эвакуированы на базу РФ Хмеймим. Правда, такие цифры вызывают очень большой вопрос, поскольку, судя по силе взрыва, легкими ранениями в подобной ситуации отделаться было просто невозможно.

Кроме того, в МО РФ рассказали, что повреждения получил российский БТР. Со стороны Турции также есть раненые и поврежденная техника.

Однако обыватели не особо верят в басни российских силовиков о легких жертвах.

«Энергия и сила взрыва была столь высока, что складывается ощущение, что российский бронеавтомобиль «Тигр» просто выкидывает с дороги и отбрасывает в деревья (справа). Как всегда, Кремль замалчивает количество погибших», – говорится в телеграмм-канале «Украинский диалог».

На записи видно, что без потерь проехала только первая машина из колонны, а в эпицентре взрыва оказалось как минимум два транспортных средства. Выжить при такой силе поражения представляется маловероятным.

Ранее мы писали, что боевики "ЛНР" понесли потери от разрыва собственного миномета. Об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook. По уточненным данным разведки, трое оккупантов погибли, еще двое ранены.



Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины.

"В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, вследствие чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", - говорится в сообщении.