Жителі російських регіонів хочуть самоврядування і незалежності

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив російський соціолог Ігор Эйдман, передає Politeka.

"Віра в доброго царя померла. Для жителів регіонів головний ворог не Київ і не Вашингтон, а умовна Москва, де сидить ненависне начальство, оббирає і гвалтуюче Росію", – вважає експерт.

Роблячи висновки з протестів, переконаний Эйдман, стає ясним, що імперія в Росії необхідна лише чиновництву і силовикам, звичайні люди в регіонах бажають самоврядування і незалежності від Кремля.

"Дезінтеграція імперії не злякала б більшість росіян, зацікавлених в максимальній незалежності регіонів. Тільки дезінтеграція імперії звільнила б її жителів від самодержавної влади чергового московського царя. З місцевим начальством без втручання Москви вони б легко розібралися", – резюмував Ігор Эйдман.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі та Москві пройшли акції протесту проти обнулення строків президента Путіна

Влада акцію не погодили, організатори провели її у форматі збору підписів за обнулення підсумків голосування.

В акції взяли участь близько 500 осіб. У пікеті ніхто не стояв, гасла майже не вигукували, тільки деякі кричали "Путін, йди".

Присутні підписали позов. Також аналогічна акція пройшла в Санкт-Петербурзі. На Невському проспекті своєї черги поставити підпис чекали близько тисячі чоловік.

Нагадаємо, що в Хабаровському краї місцеві жителі виступили проти арешту звинуваченого в організації вбивств губернатора Сергія Фургала

Також вони вимагають відставки президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

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