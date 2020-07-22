Жители российских регионов хотят самоуправления и независимости

Об этом на своей странице в Facebook заявил российский социолог Игорь Эйдман, передает Politeka.

"Вера в доброго царя умерла. Для жителей регионов главный враг не Киев и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию", – считает эксперт.

Делая выводы из протестов, убежден Эйдман, становится ясным, что империя в России необходима лишь чиновничеству и силовикам, обычные люди в регионах желают самоуправления и независимости от Кремля.

"Дезинтеграция империи не испугала бы большинство россиян, заинтересованных в максимальной независимости регионов. Только дезинтеграция империи освободила бы ее жителей от самодержавной власти очередного московского царька. С местным начальством без вмешательства Москвы они бы легко разобрались", – подытожил Игорь Эйдман.

Напомним, что в Санкт-Петербурге и Москве прошли акции протеста против обнуления сроков президента Путина

Власти акцию не согласовали, организаторы провели ее в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования.

В акции приняли участие порядка 500 человек. В пикете никто не стоял, лозунги почти не выкрикивали, только некоторые кричали "Путин, уходи".

Собравшиеся подписали иск. Также аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. На Невском проспекте своей очереди поставить подпись ждали около тысячи человек.

Напомним, что в Хабаровском крае местные жители выступили против ареста обвиненного в организации убийств губернатора Сергея Фургала

Также они требуют отставки президента РФ Владимира Путина.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.