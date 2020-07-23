Російський письменник Саша Сотник розповів про градущу біду в РФ

Він вважає, що Росгвардия буде воювати з простими жителями Росії, адже це не просто армія, а окупаційна армія.

Таку думку він висловив 2019 року в своєму блозі для видання Обозреватель.

"Кількість бійців Росгвардии перевищила 430 тис. Ця армія буде воювати з вами, росіяни. Вони будуть годувати вашою кров'ю своїх дітей, заселятися у ваші квартири. Поки ви спали і тряслися від страху, сидячи на дивані, проти вас зібрали окупаційну армію. І вона вже ламає кістки - вам та вашим дітям. Доморосла орда злісних орків", - написав Сотник.

Він додав, що Путін тільки це і зумів зробити - створити армію зомбі, яка готова на все заради нього.

"Так що ж побудував Путін за ці 20 років? Він побудував табір. Тому що син вертухая і фанат спецухи здатний побудувати тільки "зону", і більше нічого. Прокинетеся ви, і що будете робити, коли продерете очі? Схопитеся за сокири або забьетесь в найтемнішу комору, щоб вас не знайшли навіть з собаками? І який струс розбудить вас, від страху поснулих? Голод-холод-розруха? Але три баби вже стукають вам по голові своїми ключками", - резюмував він.

Раніше ми писали, що Росія під прикриттям перевірки боєздатності своїх військ перекинула на кордон з Україною авіаційну техніку.

Так, перебазування нібито відбулося в рамках раптової комплексної перевірки боєготовності. Її оголосив господар Кремля Володимир Путін ще в п'ятницю, 17 липня.

В рамках перекидання військ, літаки Іл-76 були переведені на аеродроми в Краснодарському краї і Ростовську область, яка межує з Україною.

На підході ще близько 150 літаючих одиниць, готових до перекидання.

«На першому етапі перевірки з'єднання приведені в повну бойову готовність, авіаційна техніка підготовлена до вильоту, літаки і вертольоти заправлені, виконана завантаження авіаційних засобів ураження. Служби наземного забезпечення провели перевірку до перебазування», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Гримчак розповів, що змусить РФ звільнити Крим: "Потихеньку їх задушать".

Як повідомляла Politeka, "ДНР" почали масово забирати прапори РФ: що відбувається.

Також Politeka писала, що в Донецьк екстрено з'їхалися військові з РФ: "Кишать, як вулик перед вильотом".