Є кілька варіантів припущень про цілі присутності бойовиків з ПВК Вагнера в Білорусі

Про це у своєму блозі для Ехо Москви пише журналіст Матвер Ганапольський, передає Politeka.

За його словами, першим варіантом можна вважати той, що Путін їх послав Таємно для підтримки президента країни Олександра Лукашенка.

"Перевдягнуться, почеплять антикоранавирусные маски, підуть на опозиційний мітинг... Уявімо, що вони будуть лізти в бійку або навіть стріляють. Що подумає мітинг? Що Лукашенко надіслав провокаторів", – припустив Ганапольський.

Проте він вважає, що при цьому припущенні наявності явна нестиковка, яка полягає в тому, що влада Лукашенка затримали людей, надісланих на допомогу йому ж.

Згідно з другим варіантом, Путін надіслав бойовиків для повалення Алекандра Лукашенко.

"Переодягнені зелені чоловічки "захоплюють" Лукашенко, на його місце садять "кризового менеджера", з яким вже домовилися", – продовжив експерт.

Однак, переконаний Ганапольський, цей варіант приречений на провал, оскільки Захід не пробачить цього Путіну.

Журналіст нагадав, що Володимир Путін трактує діяльність ПВК як "бізнес-проект", пропонуючи говорити про правомірність їх дій за кордоном за законами РФ.

"Залишається зрозуміти – присутність приватної армії в Білорусі, це присутність де? В Росії? Але Білорусь – окрема держава, хоча і союзна. Тоді питання – які "бізнес-інтереси" ця армія продавлює в Білорусі", – задає риторичні питання Матвій Ганапольський.

При будь-якому розкладі, резюмує журналіст, ми бачимо неприкрите втручання Кремля у вибори незалежної держави, і, незалежно від того, хто буде наступним президентом Білорусі, для Путіна це буде мати дуже неприємні підсумки.

Politeka повідомляла, що по всій Білорусі відбувається масова перекидання військ. Повідомляється, що екстрено перекидаються внутрішні війська, а також десантники і прикордонників для того, щоб посилити прикриття кордонів з Росією. Також надійшла інформація про те, що в країні будуть більш ретельно перевіряти учасників масових зібрань.

Масове затримання бійців ГРУ РФ на території чужої країни і без відкриття вогню свідчить про професійну непридатність співробітників російських спецслужб. Таку думку висловив блогер "Фашик Донецький" на своєму Telegram-каналі.

"У РФ взагалі все сумно. В принципі, можна вважати, що сьогодні ГРУ РФ офіційно стало цирковий структурою, тому що такий зашквар буде реально крутіше Скрипалів", - пише блогер.

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