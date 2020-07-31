Есть несколько вариантов предположений о целях присутсвия боевиков из ЧВК Вагнера в Беларуси

Об этом в своем блоге для Эхо Москвы пишет журналист Матвер Ганапольский, передает Politeka.

По его словам, первым вариантом можно считать тот, что Путин их послал Тайно для поддержки президента страны Александра Лукашенко.

"Переоденутся, нацепят антикоранавирусные маски, пойдут на оппозиционный митинг... Представим, что они будут лезть в драку или даже постреливать. Что подумает митинг? Что Лукашенко прислал провокаторов", – предположил Ганапольский.

Однако он считает, что при этом предположении налицо явная нестыковка, заключающаяся в том, что власти Лукашенко задержали людей, присланных на помощь ему же.

Согласно второму варианту, Путин прислал боевиков для свержения Алекандра Лукашенко.

"Переодетые зелёные человечки "захватывают" Лукашенко, на его место сажают "кризисного менеджера", с которым уже договорились", – продолжил эксперт.

Однако, убежден Ганапольский, этот вариант обречен на провал, так как Запад не простит этого Путину.

Журналист напомнил, что Владимир Путин трактует деятельность ЧВК как "бизнес-проект", предлагая говорить о правомерности их действий за границей по законам РФ.

"Остаётся понять – присутствие частной армии в Беларуси, это присутствие где? В России? Но Беларусь – отдельное государство, хотя и союзное. Тогда вопрос – какие "бизнес-интересы" эта армия продавливает в Белоруси", – задает риторические вопросы Матвей Ганапольский.

При любом раскладе, резюмирует журналист, мы видим неприкрытое вмешательство Кремля в выборы независимого государства, и, вне зависимости от того, кто будет следующим президентом Беларуси, для Путина это будет иметь очень неприятные итоги.

Politeka сообщала, что по всей Беларуси происходит массовая переброска войск. Сообщается, что экстренно перебрасываются внутренние войска, а также десантники и пограничников для того, чтобы усилить прикрытие границ с Россией. Также поступила информация о том, что в стране будут более тщательно проверять участников массовых собраний.

Массовое задержание бойцов ГРУ РФ на территории чужой страны и без открытия огня говорит о профессиональной непригодности сотрудников российских спецслужб. Такое мнение высказал блогер "Фашик Донецкий" на своем Telegram-канале.

"У РФ вообще все печально. В принципе, можно считать, что сегодня ГРУ РФ официально стало цирковой структурой, потому что такой зашквар будет реально круче Скрипачей", - пишет блогер.

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