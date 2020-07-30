СНБО хотят экстрадировать из Беларуси задержанных в составе боевиков "Вагнера" украинских граждан
Такой запрос в МИД направил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос.
Такой поступок бы улучшил отношения между Украиной и Беларусью. Об этом Кривонос сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Это отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", – отметил Кривонос.
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Как известно, под Минском задержали 32 российских боевиков, которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов.
СМИ обнародовали список задержанных лиц. Уже есть информация, что трое из них причастны к бандформированиям "ЛДНР". Их фамилии есть в базе "Миротворца". В частности, это бойцы батальона Захара Прилепина в ОРДЛО, в том числе и сотрудники личной охраны.
Напомним, в Беларуси заявили о прибытии на территорию страны более 200 боевиков.
Как сообщала Politeka, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".