СМИ сообщили о создании новой республики на територии России

Протесты в Хабаровске длятся уже три недели и приобрели на сегодняшний день невиданный ранее при Владимире Путине размах в России. В то же самое время российские СМИ все чаще приходят к выводам, что на Дальнем Востоке РФ создается Хабаровская республика.

В частности, российское издание Медуза опубликовало большой материал с заголовком "В Хабаровске создается республика".

Автор статьи отмечает, что люди митингуют три недели в ежедневном режиме, несмотря на периодические подъемы и спады в активности местных. В пример приводится организация республики во времена античности Греции и Рима.

Российские журналисты отмечают, что в процессе протеста против Кремля на Дальнем Востоке России рождаются Хабаровская республика, а местные жители начинают сами зарабатывать правила в общей жизни в регионе.

"На самом деле в этих протестах рождается настоящая республика — то есть процесс выработки самими гражданами правил общей жизни. И разочарование можно преодолеть, если не останавливать этот процесс даже после протеста, пусть даже безуспешного", - говорится в статье.

По мнению журналиста, Москва пошла на конфликт с местной общиной граждан и стремится ее морально сломать. Однако местные сопротивляются.

СМИ России напомнили, что жители Хабаровска выбрали своего губернатора из протестных соображений, отказываются поддержать московских кандидатов и выбрали местного Сергея Фургала, а теперь отстаивают свое решение.



Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

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