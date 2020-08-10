Журналіст Віталій Портніков заявив, що Білорусь, вибудувана президентом Олександром Лукашенком, вже приречена

За його словами, Білорусь зруйнується в будь-якому випадку просто тому, що не була ніякою державою, а була просто володінням Лукашенка.

Таку думку він висловив у колонці на Espreso.tv.

Експерт додав, що у Лукашенка немає інфраструктури, як свого часу не було її і у екс-президента України Віктора Януковича.

"У нього немає реальної інфраструктури, як не було реальної інфраструктури в України Януковича. Білорусь, в якій її жителі перебували протягом 1991-2020 років, просто лопне, як повітряна кулька. І її жителі опиняться на будівництві, де у кожного буде своя цегла, а з цегли потрібно буде побудувати один будинок для всіх", – зазначив Портніков.

Портніков вважає, що у цієї нової Білорусі будуть тільки два варіанти: або вже найближчим часом стати частиною Російської Федерації, або відбитися від Росії і почати будувати кріїну, яка розірве союз з Росією і буде розраховувати на інтеграцію з ЄС і НАТО.

"Правління Лукашенка просто дозволяло білорусам відкладати цей вибір, банальний вибір між добром і злом, між існуванням і зникненням. Але тепер білоруському народу доведеться його зробити", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, перші результати виборів у Білорусі: "Явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.

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