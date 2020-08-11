Білоруси не можуть пробачити жорстокі побиття і стрілянини по людях

У Білорусі 11 серпня проводять загальний страйк

Жителів країни закликають не виходити на роботу, щоб домогтися проведення чесних виборів.

Білоруси придумали, як "вдарити" по Олександру Лукашенку.

"Режим тримається виключно на нас і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям в спину і ногами б'ють жінок», - зазначають активісти.

Головні вимоги наступні:

Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь

Звільнення всіх політичних в'язнів

Проведення нових чесних виборів

Згідно з опитуванням телеграм-каналу NEXTA, більше 2/3 білорусів готові не вийти сьогодні на свої робочі місця.

"Давайте зробимо з похорону диктатури свято!», - пишуть в мережі.

Зазначимо, ніч з 10 на 11 серпня в Білорусі була дуже важкою. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.

На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.

В результаті протестів багато постраждалих, але точна їх кількість невідома.

Димовим снарядом силовики потрапили в житловий будинок у Мінську.

Обстановка возле Пушкинской около полуночи. Снаряд со слезоточивым газом попал на балкон. pic.twitter.com/QNXj9iBOZb — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Протестувальників масово затримували також застосовуючи при цьому грубу силу.

The police are trying to grab the protesters one at a time. The arrest is followed by severe beating.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/NqpjYLXtxq — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".