У Білорусі 11 серпня проводять загальний страйк
Жителів країни закликають не виходити на роботу, щоб домогтися проведення чесних виборів.
Білоруси придумали, як "вдарити" по Олександру Лукашенку.
"Режим тримається виключно на нас і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям в спину і ногами б'ють жінок», - зазначають активісти.
Головні вимоги наступні:
- Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь
- Звільнення всіх політичних в'язнів
- Проведення нових чесних виборів
Згідно з опитуванням телеграм-каналу NEXTA, більше 2/3 білорусів готові не вийти сьогодні на свої робочі місця.
"Давайте зробимо з похорону диктатури свято!», - пишуть в мережі.
Зазначимо, ніч з 10 на 11 серпня в Білорусі була дуже важкою. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.
На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.
В результаті протестів багато постраждалих, але точна їх кількість невідома.
Димовим снарядом силовики потрапили в житловий будинок у Мінську.
Протестувальників масово затримували також застосовуючи при цьому грубу силу.
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