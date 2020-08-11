Белорусы не могут простить жестокие избиений и стрельбы по людям

В Беларуси 11 августа проводят всеобщую забастовку

Жителей страны призывают не выходить на работу, чтобы добиться проведения честных выборов.

Белару придумали, как "ударить" по Александру Лукашенко.

«Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин», - отмечают активисты.

Главные требования следующие:

• Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь

• Освобождения всех политических заключённых

• Проведения новых честных выборов

Согласно опросу телеграм-канала NEXTA, более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места.

«Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!», - пишут в сети.

Отметим, ночь с 10 на 11 августа в Беларуси была очень тяжелой. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

В результате протестов много пострадавших, но точное их количество неизвестно.

Дымовым снарядом силовики попали в жилой дом в Минске.

Обстановка возле Пушкинской около полуночи. Снаряд со слезоточивым газом попал на балкон. pic.twitter.com/QNXj9iBOZb — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Протестующих массово задерживали также применяя при этом грубую силу.

The police are trying to grab the protesters one at a time. The arrest is followed by severe beating.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/NqpjYLXtxq — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".