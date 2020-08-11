В Беларуси 11 августа проводят всеобщую забастовку
Жителей страны призывают не выходить на работу, чтобы добиться проведения честных выборов.
Белару придумали, как "ударить" по Александру Лукашенко.
«Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин», - отмечают активисты.
Главные требования следующие:
• Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь
• Освобождения всех политических заключённых
• Проведения новых честных выборов
Согласно опросу телеграм-канала NEXTA, более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места.
«Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!», - пишут в сети.
Отметим, ночь с 10 на 11 августа в Беларуси была очень тяжелой. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.
На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.
В результате протестов много пострадавших, но точное их количество неизвестно.
Дымовым снарядом силовики попали в жилой дом в Минске.
Протестующих массово задерживали также применяя при этом грубую силу.
Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."
Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.
Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".