Потенційні лідери протестів у Білорусі передбачувано злилися

Про це у своєму блозі для Цензор пише експерт програми" міжнародна і внутрішня політика " Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, передає Politeka.

На думку автора, мова йде не тільки про Тихановську і Колеснікову, які злякалися можливих наслідків, а й інших, які не побажали лізти в м'ясорубку і брати розвиток ситуації під свій контроль.

Крім того, влада заздалегідь на добу закрила деяких представників старої опозиції, здатних вести протести. І, на жаль, не випустить до закінчення гарячої фази цієї хвилі протистояння (скільки там, наприклад, у Северинця "відкладеної адміністратівки"?)

Тишкевич вважає, що на даний момент протести в Білорусі не є небезпечними для Лукашенка, проте ситуація може змінитися, якщо бунтувати почнуть робітники з заводів Мінська та інших великих міст країни.

"Якщо вийдуть працівники цих підприємств, жителі спальних районів (не нових кварталів для покупця з грошима, а районів общаг і соціального житла) – буде зовсім інший баланс. Термін-дві доби. Або так чи ні", - прогнозує експерт.

Сам протест, переконаний Ігар Тишкевич, довів, що система Лукашенка "дістала в Білорусі" багатьох.

"Ресурс протесту-близько мільйона. Багато. І ці люди-поза системою комунікації влади і суспільства", – додав автор.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня штаб Світлани Тихановської повідомив про те, що вона зникла після візиту до ЦВК Білорусі.

Пізніше з'явилася інформація, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська на даний момент знаходиться в Литві. Про це поінформував у Twitter глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

"Світлана Тихановська в безпеці, вона в Литві", - написав він.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0