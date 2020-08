Потенциальные лидеры протестов в Беларуси предсказуемо слились

По мнению автора, речь идет не только о Тихановской и Колесниковой, которые испугались возможных последствий, но и других, не пожелавших лезть в мясорубку и брать развитие ситуации под свой контроль.

Кроме того, власть заранее на сутки закрыла некоторых представителей старой оппозиции, способных вести протесты. И, увы, не выпустит до окончания горячей фазы этой волны противостояния (сколько там, например, у Северинца "отложенной административки"?)

Тышкевич считает, что на данный момент протесты в Беларуси не опасны для Лукашенко, однако ситуация может измениться, если бунтовать начнут рабочие с заводов Минска и других крупных городов страны.

"Если выйдут работники этих предприятий, жители спальных районов (не новых кварталов для покупателя с деньгами, а районов общаг и социального жилья) – будет совсем другой баланс. Срок - двое суток. Или да или нет", – прогнозирует эксперт.

Сам протест, убежден Игар Тышкевич, доказал, что система Лукашенко "достала в Беларуси" многих.

"Ресурс протеста – около миллиона. Много. И эти люди – вне системы коммуникации власти и общества", – добавил автор.

Напомним, вечером 10 августа штаб Светланы Тихановской сообщил о том, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси.

Позже появилась информация, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на данный момент находится в Литве. Об этом проинформировал в Twitter глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", – написал он.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania.